За його словами, вся миколаївська громада "встала під ствол" і готується зустрічати ворога.

Миколаївці у разі заходу російських військ у місто приймуть з ними бій та підірвуть мости через Інгул та Південний Буг.

Про це під час Всеукраїнського ефіру заявив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Зранку велика колона рушила з Херсонської області в бік Миколаївської, в бік міста Миколаєва. Відпрацювала наша артилерія, відпрацювала наша авіація. Частина ворога була розбита, частина пішла іншими дорогами в напрямку Вознесенська. Насправді, у Миколаїв вони не заходять. Ще з початку війни ми постійно розводимо мости, а також демонтуємо з цих мостів механізми для їх зведення. Мости ці дуже старі, тому ці механізми неможливо відновити швидко. Більш того, мости заміновані, і у разі потрапляння збройних сил РФ на територію міста ми будемо приймати міський бій, мости будуть підірвані, щоб вони не змогли просунутися далі", - сказав Сєнкевич.

За його словами, вся миколаївська громада "встала під ствол" і готується зустрічати ворога.

"Ситуація в місті поки що нормальна, гуманітарної катастрофи немає. Відчувається у магазинах проблема з продуктами харчування, але все нормально, курсує навіть миколаївський електротранспорт, який працює безкоштовно", - додав він.

Російсько-українська війна

З початку вторгнення російських військ в Україну втрати окупантів становлять понад 5 840 осіб. Також серед втрат до 211 танків, 862 одиниць бойових броньованих машин.

Ситуація в Києві на ранок 2 березня знаходиться під контролем ЗСУ. Противник постійно обстрілює місто з різної зброї.

Міністр оборони України Олексій Резніков, доповідаючи про ситуацію в країні вранці 2 березня, зазначив, що характер подій змінюється. Противник все частіше відмовляється продовжувати наступ.

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