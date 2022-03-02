Ситуація в Києві 2 березня контролюється українськими військами. Столиця готується до оборони.

Ситуація в Києві на ранок 2 березня знаходиться під контролем ЗСУ. Противник постійно обстрілює місто з різної зброї.

Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА, в ефірі UAразом розповів про ситуацію в Києві. За його словами, в місті вивчаються і оперативно усуваються пошкодження теплових мереж і газопроводів, щоб він був забезпечений теплом, водою, електрикою.

Місто готує фортифікації для оборони. Противник б'є непередбачувано з різних видів зброї. Складно сказати куди припаде удар, тому при будь-яких звуках сирени потрібно спускатися в укриття.

Київські лікарні працюють цілодобово, лікарі на бойовому чергуванні. У магазини продукти завозять днем. Всі товари першої необхідності в наявності. Працює гуманітарний штаб, йому потрібні волонтери - там накопичуються продовольчі запаси.

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