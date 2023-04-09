Зусилля зі створення "цар-окопу" такі ж марні, як зусилля зі створення "цар-дзвону" і "цар-гармати", які ніколи не використали за призначенням, наголошують в МОУ.

Міністерство оборони України відреагувало на повідомлення про створення російськими загарбниками 70-километрового окопу на окупованій частині Запорізької області.

Там пригадали історію "цар-дзвону", що встановлений на постаменті в Кремлі, і "цар-гармату", що була створена як зброя для оборони Кремля, але ніколи так і не вистрілила.

"Цар-дзвін, який тріснув при литві, цар-гармата, яка так жодного разу не стріляла, а тепер настільки ж марний 70-кілометровий цар-окоп, викопаний росіянами в Запорізькій області, – чи не це унікальні риси російської цивілізації, про які так любить говорити [президент РФ Володимир] Путін?", – пише відомство на сторінці в Twitter.

Відео дня

Цар-окоп росіян - що відомо

Напередодні Центр журналістських розслідувань виявив на супутникових знімках укріпрайон окупантів – 70-кілометровий окоп, що простягається від селища Семенівка, (біля Мелітополя) до селища Маринівка (на північний захід від Бердянська).

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, коментуючи цей факт, зазначила, що це єдина перемога ворога, оскільки "інших перемог не буде".

А спікер Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський переконаний, що причина зведення "окопа-рекордсмена" – страх перед українським контрнаступом.

Вас також можуть зацікавити новини: