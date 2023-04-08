Супутникові знімки Sentinel-2 проаналізував Центр журналістських розслідувань.

Окупанти в очікувані контрнаступу з боку Збройних сил України викопали на тимчасово окупованих територіях Запорізької області "мега-окоп" загальною довжиною понад 70 кілометрів. Раніше не менш вражаючі фортифікаційні споруди ворога вдалося зафіксувати в окупованому Криму.

Відповідні точки укріпрайону видно на супутникових знімках Sentinel-2, які проаналізував Центр журналістських розслідувань.

Там дійшли висновку, що крайні місця розташування окопу знаходяться у декількох локаціях: на заході - на околицях селища Семенівка (приблизно дев'ять кілометрів від центру Мелітополя), на сході - у полі за межами селища Маринівка Приморського району на північний захід від Бердянська.

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"Для порівняння: довжина цієї лінії оборони у 70 км - це майже третина протяжності Запорізької області зі сходу на захід (205 км) і приблизно дорівнює відстані, наприклад, від Херсона до Миколаєва або ж від Відня до Братислави", - кажуть у Центрі.

Там вважають, що окупанти, ймовірно, почали рити цю лінію оборони одразу з двох напрямків ще в перших числах вересня 2022 року. Станом на 18 жовтня 2022 року армія РФ майже завершила відповідні "роботи".

Росіяни готуються до втечі із Запорізької області

Нагадаємо, що міський голова Мелітополя (Запорізька область) Іван Федоров повідомив про тривожні настрої окупантів на території області, які готуються до втечі з цього напрямку фронту й посилюють репресії щодо місцевого населення.

Він вказав, що через страх перед ЗСУ окупанти посилено перевіряють місцевих на блокпостах, проводять обшуки й навіть заглядають у каналізаційні люки. Також вони вживають заходів у разі, якщо їм доведеться оперативно бігти від української армії.

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