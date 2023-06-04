Найманці звинувачують російських військовослужбовців в обстрілі.

Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин опублікував рапорт, в якому військовослужбовців армії РФ звинувачують у мінуванні доріг і обстрілі найманців.

У документі, опублікованому в його Telegram-каналі, йдеться, що інцидент між окупантами стався 17 травня. Найманці сказали йому, що помітили в районі Опитного і Озарянівки групи Міноборони, що мінують дороги в тиловій зоні "вагнерівців".

"У цей день група саперів 1 ІСР висунулися на інженерну розвідку вказаної ділянки доріг. Нами були виявлені фугаси у вигляді великої кількості пластиду, протитанкових мін і артилерійських снарядів, встановлених в керованому варіанті і виведених на позиції Міноборони. Після попереднього огляду місць мінування, групи приступили до розмінування доріг, але були змушені припинити роботи так як в районі Семигір'я близько 15:40 по них був відкритий вогонь зі стрілецького озброєння з боку позицій Міноборони", - йдеться в рапорті.

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Згідно з документом, під час обстрілу був пошкоджений "УРАЛ", найманці "прийняли відповідні заходи до усунення агресії і затримання". "Ними виявилися військовослужбовці МО РФ. Старшим цієї групи був офіцер МО РФ Командир 72 окремої мотострілецької бригади підполковник в/ч 13647, який перебував у стані алкогольного сп'яніння", - йдеться в документі.

Конфлікт Пригожина з Міноборони

Нагадаємо, що 2 червня Пригожин заявив, що нібито вивів майже 99% своїх найманців з українського Бахмута, передавши позиції Міністерству оборони РФ.

За його словами, вони виявили, що шляхи були заміновані зарядами так званих "Змій Гориничів" і протитанкових мін.

Тоді Пригожин сказав, що виконавці "тикають пальцем вгору". Він переконаний, що це повинно було стати "публічною прочуханкою" для "вагнерівців".

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