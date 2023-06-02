Засновник ПВК "Вагнер" заявив, що вивів більшу частину своїх найманців з міста і згадав про неприємний "сюрприз" з боку Міноборони РФ.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив, що станом на 2 червня вивів 99% своїх найманців з Бахмута і згадав про неприємний сюрприз, який підготувало "вагнерівцям" Міноборони РФ.

Відповідний коментар він надав у відповідь на запит пропагандистських ЗМІ про ситуацію в Україні.

"Зараз станом на 2 червня практично всі 99% підрозділів ПВК "Вагнер" вийшли з Бахмуту. Всі позиції передані в належному порядку Міністерству оборони", - оголосив колишній кухар Путіна.

При цьому він уточнив, що перед висуненням найманців Міноборони РФ залишило їм "сюрприз" у вигляді десятка замінованих шляхів уздовж доріг зарядами так званих "Змій Гориничів" і протитанкових мін.

"Ті, хто закладав ці заряди, це були представники Міністерства оборони. На питання, для чого ви це робили, вони тикають пальцем вгору. На питання поки не відповідають. Дані заряди не було необхідності укладати для того, щоб стримати противника, оскільки йдеться про тилову зону. Тому можна припустити, що даними зарядами хотіли зустріти підрозділи ПВК "Вагнер", хоча колонами ми не ходимо", - оголосив він.

Пригожин вважає, що Міноборони РФ планували таким чином публічно "відшмагати" його загони, підірвавши "вагнерівців", що просуваються вперед: "Ми припускаємо, що ця була спроба публічної прочуханки. Спасибі", - заявив він.

Путін планує ліквідувати Пригожина до повернення у РФ

Нагадаємо, що раніше російський опозиціонер Геннадій Гудков заявив, що дні Пригожина після його провальної операції в Бахмуті та спірних заяв, які не сподобалися Путіну, полічені. Лідер РФ не хоче більше його бачити "живим", і планує ліквідацію Пригожина.

За словами Гудкова, раніше Путін сподівався, що Пригожин вб'ється під Бахмутом, але цього не сталося.

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