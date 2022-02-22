Міноборони зазначає, що інформація про пересування українських військових може допомогти країні-агресору - Росії.

Міністерство оборони закликало громадян не розповсюджувати в мережі відео з пересуванням українських військ та техніки.

Про це йдеться у заяві відомства на тлі новин про ймовірне повномасштабне вторгнення РФ.

Міноборони зазначає, що інформація про українських військових може допомогти країні-агресору - Росії.

"Увага! Просимо не поширювати в інтернеті інформацію про пересування військ Збройних сил України", – сказано в повідомленні.

У мережі бурхливо відреагували на заклик міністерства й дописали свої пропозиції: "Водночас, до людей, що мешкають на окупованих територіях, прохання максимально поширювати фото та відео переміщення російських окупаційних військ". При цьому слід дбати про заходи безпеки й не зберігати файли на смартфоні.

Як повідомляв Reuters, у ніч на 22 лютого росіяни перекинули на окуповану територію Донецької та Луганської областей важку техніку без розпізнавальних знаків за кілька годин після виступу російського президента Володимира Путіна й визнанням ним "ЛДНР". Репортер агентства бачив близько 5 танків у колоні на околиці окупованого Донецька і ще два – в іншій частині міста.

На відео, знятому агентством Reuters у Макіївці під Донецьком, видно різні військові машини, в тому числі БТР і вантажівки під час руху.

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