Ворог три рази атакував ЗСУ на Херсонщині та сім - у районі Роботиного.

На півдні українські захисники мінуснули понад сотню російських загарбників та техніку.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог не полишає намірів вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій.

Йдеться, що за минулу добу противник здійснив три спроби штурмів на лівобережжі Дніпра та сім - у районі Роботиного в Запорізькій області. Зазнавши суттєвих безповоротних та санітарних втрат, загарбники відійшли на вихідні позиції.

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"Наші бійці здійснюють комплексні заходи з утримання та укріплення позицій. Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - наголосили у ЗСУ.

Зокрема, протягом доби отримано підтвердження про те, що в цій зоні відповідальності поменшало на 117 окупантів, танк, дві гармати (у тому числі протитанкову), 5 мінометів, портативний комплекс радіоелектронної боротьби, комплекс відеоспостереження "Муром-М" та 11 одиниць автобронетехніки.

"Знищено 2 польових пункти боєпостачання та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів противника", - розповіли військові.

Водночас окупанти не припиняють аеророзвідку навіть за складних погодних умов, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, по Роботиному ворог продовжує застосовувати тактичну авіацію та здійснив пуски двох КАБів.

Протягом бойової доби окупанти не припиняли терор мирного населення прифронтових територій Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської й Миколаївської областей. Застосували 103 FPV-дрони та скинули з БпЛА інших модифікацій 216 осколкових боєприпасів.

На Херсонщині ворог 5 разів обстріляв з артилерії Херсон, 4 рази – Садове, двічі – Берислав, Антонівку. Також обстріляні Одрадокам'янка, Бургунка, Нововоронцовка. Двічі під артилерійськими обстрілами опинилися і мешканці Дмитрівка на Миколаївщині.

Також чотири рази вогнем артилерії окупанти вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині.

Повідомляється, що у Запорізькій області від артилерії ворога потерпали Левадне, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Малі Щербаки, Новодарівка, Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Темирівка, Долинка, Вербове та Червоне.

"Під час артилерійських обстрілів Долинки на Запоріжжі загинула цивільна особа та ще одну поранено на Херсонщині. Окрім того, по медичну допомогу звернувся мешканець Бериславу, який отримав поранення під час обстрілів 14 березня. Вогнем артилерії пошкоджено навчальний заклад, близько десятка приватних будинків, гараж, дві цивільні автівки та каналізаційний трубопровід на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

Наразі кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні. Ракетоносії РФ понад три тижні не полишають пункти базування.

Ситуація на півдні України

Як повідомляв УНІАН, за попередню бойову добу на лівому березі Дніпра, на Херсонщині, ЗСУ відмінусували кілька десятків російських загарбників та військову техніку. Зокрема, було отримано підтвердження, що на лівому березі поменшало на 35 окупантів, гармату, два міномети, комплекс відеоспостереження "Муром-М", камеру відеоспостереження, 5 одиниць автомобільної техніки тощо. За цей час ворог наважився на один штурм без підтримки бронетехніки на лівобережжі.

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