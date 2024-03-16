Знищено 21 танк, 24 ББМ та 26 артсистем.

Минулої доби, 15 березня, Збройні сили України знешкодили 1160 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні проти України досягли вже 429 580 осіб.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення було знищено тисячі одиниць військової техніки, зокрема:

Відео дня

танків ‒ 6779 (+21);

бойових броньованих машин ‒ 12973 (+24);

артилерійських систем – 10606 (+26);

засоби ППО ‒ 719 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8268 (+14);

крилаті ракети ‒ 1922 (+2);

автомобільної техніки та автоцистерн – 14024 (+31);

спеціальна техніка ‒ 1712 (+1);

Також армія агресора втратила 347 літаків, 325 гелікоптерів, 1017 РСЗВ, 26 кораблів та катерів, 1 підводний човен.

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби, 15 березня, на фронті між окупаційними військами та Силами оборони відбулося 78 бойових зіткнень. Найважче було на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

В Інституті вивчення війти додаються, що противник може спробувати зберегти темп своїх наступальних операцій із будь-якими втратами, щоб скористатися нестачею української техніки до того, як ЗСУ отримають обіцяну допомогу від союзників.

Вас також можуть зацікавити новини: