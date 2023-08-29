На відео результати роботи ударним дроном на Куп’янському напрямку.

Безпілотник "Армії дронів" допоміг ефективно вразити техніку росіян на Куп’янському напрямку.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram, бійці ударної роти БПЛА "АХІЛЛЕС" 92 окремої штурмової бригади продовжують ефективно вражати техніку росіян.

Зазначається, що цього разу вони вполювали танк Т-80, дві гаубиці САУ 2с19 та вежу із системою радіоелектронної боротьби. Вартість ураженої техніки окупантів дорівнює понад 6 мільйонів доларів.

"Працюємо, щоб військові отримували якнайбільше дронів. Кожен безпілотник допомагає ефективніше просуватися під час контрнаступу та зберігати життя", - додав Федоров.

"Армія дронів" - останні новини

26 липня стало відомо, що державна програма "Армія дронів" задля підтримки українського контрнаступу відправила на фронт 1 тис. 700 безпілотників. Міністр цифрової трансформації тоді зазначив, що держава упродовж цього року закупить у сотні разів більше дронів, ніж 2022 року.

4 серпня безпілотник "Армії дронів" на півдні допоміг українським бійцям знищити три ворожні російські гаубиці "Мста-Б". "Мста-Б" — це убивча машина, яка здатна вразити танки, засоби ППО, оборонні споруди тощо. Ворог щодня обстрілював українські позиції за допомогою цієї техніки.

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