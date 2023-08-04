На відео потужна робота бійців 131 ОРБ та 406 ОАРБ.

Безпілотник "Армії дронів" на півдні допоміг українським бійцям знищити три ворожні російські гаубиці "Мста-Б".

"Демілітаризація росіян триває — мінус три гаубиці "Мста-Б" на Півдні. "Мста-Б" — це убивча машина, яка здатна вразити танки, засоби ППО, оборонні споруди тощо. Ворог щодня обстрілював українські позиції за допомогою цієї техніки", - повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

За його словами, на відео потужна робота бійців 131 ОРБ (окремий розвідувальний батальйон) та 406 ОАРБ (окрема артилерійська бригада). Безпілотник "Армії дронів" допоміг виявити ціль, а потім скоригувати артилерію.

"Армія дронів" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 26 липня стало відомо, що державна програма "Армія дронів" на підтримку українського контрнаступу відправляє на фронт 1 700 безпілотників. Держава упродовж 2023-го закупить у сотні разів більше дронів, ніж минулого року, зазначив міністр цифрової трансформації.

27 липня український FPV-дрон на сході країни знищив російську вогнеметну систему залпового вогню "Солнцепьок".

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