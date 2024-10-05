Про визнання російського суверенітету над Донбасом і Кримом не йдеться, але Україна може відмовитися від спроб повернути їх силою.

Війна в Україні може закінчитися на домовленостях, що Київ отримає міцні гарантії безпеки, а Москва збереже де-факто, але не де-юре контроль над окупованою територією. Такий сценарій дедалі частіше обговорюють не тільки західні, але й українські офіційні особи, пише Financial Times.

Видання наголошує, що ані Київ, ані його союзники не згодні визнати суверенітет Росії над окупованими територіями, адже це лише сприяло би подальшій російській агресії та серйозно підірвало б міжнародний правопорядок. Натомість передбачається "мовчазна згода" на те, що ці землі треба буде повертати якось у майбутньому дипломатичними засобами.

"Поступка землею для отримання членства в НАТО може бути "єдиною грою в місті", як сказав нам один західний дипломат, але для українців це залишається табу, принаймні публічно", – пише FT.

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Як зазначає видання, у зовнішньополітичних колах уже півтора року обговорюють "західнонімецьку модель" для України: Західна Німеччина перебувала в НАТО з 1955 року, хоча Східна Німеччина залишалася під контролем Москви до 1989 року.

Цю модель, як варіант для України, зокрема згадували колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен і чинний президент Чехії Петер Павел.

"Я не думаю, що повне відновлення контролю над усією територією є обов’язковою умовою. Якщо буде демаркація, навіть адміністративний кордон, то ми можемо вважати [це] тимчасовим і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона на той час контролюватиме", — сказав нещодавно Павел в інтерв’ю чеській газеті.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Україна перейшла до стратегії повільного відступу. За словами експертів, фінал війни визначиться не тим, хто контролює руїни міст на Донбасі, а здатністю кожної зі сторін продовжувати боротьбу.

Також ми розповідали, що президент Володимир Зеленський повезе на найближчий "Рамштайн" український "План перемоги". Захід заплановано на 12 жовтня.

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