Це буде перша зустріч у цьому форматі на рівні лідерів, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на 25-му засіданні "Рамштайн" 12 жовтня представлять усім партнерам план перемоги.

"Готуємося до "Рамштайн" 12 жовтня. Це буде вже 25-та зустріч, але перша на рівні лідерів. Представимо план перемоги, чіткі, конкретні кроки щодо справедливого закінчення війни", - зазначив він.

За його словами, рішучість партнерів і посилення України - це те, що здатне зупинити російську агресію.

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План перемоги України - актуальне

Нагадаємо, днями представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що в Штатах вважають, що в представленому Україною плані перемоги є "продуктивні кроки":

"Ми отримали цей план, ми його переглянули, ми побачили в ньому низку продуктивних кроків".

Однак, за словами Міллера, США поки що утримаються від обговорень цього плану, оскільки Україна не розкривала його деталей публічно.

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