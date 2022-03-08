Військові зазначили, що підтримка жінок важлива зараз для них надто важлива.

Українські військові привітали жінок з міжнародних жіночим днем. Воїни дякували за підтримку та пообіцяли мирне небо над головою кожній українці.

Відео з'явилося у мережі.

"Мирного неба над головою. Бажаємо, щоб ви залишалися з нами та підтримували, як зараз. Дякуємо за вашу підтримку та вашу молитву. Завдяки їм ми стаємо сильнішими. Мирне небо ми вас забезпечимо найближчим часом. Зі святом", - сказали військові.

Нагадаємо, що Кабмін дозволив реєструвати шлюби з військовими без їхньої присутності. Якщо один з наречених військовослужбовець, то на період воєнного стану державна реєстрація шлюбу може проводитись без його присутності.

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