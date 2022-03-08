Факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом про його укладення, який складає безпосередній командир військовослужбовця, зазначили в Кабміні.

Якщо один з наречених військовослужбовець, то на період воєнного стану державна реєстрація шлюбу може проводитись без його присутності.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів №213 "Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану".

В постанові зазначається, що державна реєстрація шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем може проводитися відділами державної реєстрації актів цивільного стану без особистої присутності такого нареченого (нареченої).

У такому випадку заява військовослужбовця, поліцейського, особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби, особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки або працівника закладу охорони здоров'я про державну реєстрацію шлюбу, що одночасно є підтвердженням факту надання ним згоди на шлюб, подається безпосередньому командиру (керівнику).

Він засвідчує справжність підпису на відповідній заяві та забезпечує її передачу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого подано особисто нареченим (нареченою) заяву про державну реєстрацію шлюбу.

Факт реєстрації шлюбу, якщо один із наречених є військовослужбовцем, також може засвідчуватися актом про укладення шлюбу, який складається безпосереднім командиром (керівником) військовослужбовця, та скріплюється гербовою печаткою відповідного органу. Акт може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими.

Акт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися актом, який складається керівником закладу охорони здоров’я, в якому перебувають або працюють один чи обоє наречених, та скріплюється печаткою (за наявності) цього закладу.

Актовий запис про шлюб складається відділом державної реєстрації актів цивільного стану в день отримання заяви про державну реєстрацію шлюбу від військовослужбовця.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану.

Ворог обстріляв військові об'єкти, використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, зокрема, атакував Київ, Харків, Чернігів і Маріуполь.

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини повідомляли, що в Україні за час війни вже загинули 406 осіб.

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