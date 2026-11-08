Путін зосередився на тому, щоб повністю зруйнувати економіку України, – CNN

Росія дедалі частіше завдає ударів удень, щоб паралізувати повсякденну ділову активність в Україні.

Росія зазнає невдач у просуванні на фронті в Україні, тому посилює удари напередодні зими, намагаючись повністю зруйнувати українську економіку, пише CNN.

За словами аналітиків, російські ракети та безпілотники завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України інтенсивніше та раніше, ніж у попередні роки. Кремль також розширив перелік цілей, прагнучи завдати ще більшої шкоди українській економіці.

Російська повітряна кампанія тепер "явно спрямована на знищення української економіки", – вважає Джон Лоу, аналітик New Eurasian Strategies Centre. Він зазначив, що багато європейських союзників Києва, схоже, до кінця не усвідомлюють, "наскільки серйозна ситуація складається в Україні".

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"Путін дійшов висновку, що не зможе здобути перемогу на Донбасі, просто відправляючи в бій все нові сили й намагаючись просуватися вперед, оскільки літо для українців минуло відносно успішно… Він вирішив, що єдиний спосіб переломити хід подій – це зруйнувати економіку, і саме цим (росіяни) зараз систематично займаються", – сказав Лоу.

Крістіан Влас, дослідник Східної Європи в організації ACLED, що займається моніторингом конфліктів у всьому світі, заявив, що "цієї зими на Україну чекає надзвичайно важка гуманітарна ситуація, причому набагато раніше, ніж минулого року".

Кількість загиблих серед мирного населення в Україні досягла максимуму з часів перших місяців війни: за даними організації ACLED, з початку 2026 року в результаті російських ударів загинуло понад 2700 українських цивільних осіб. При цьому кількість російських ударів по Україні у 2026 році неухильно зростає. Якщо в січні 2026 року було зафіксовано 3650 таких ударів, то в жовтні цей показник досяг 5532.

Удар по податковій базі України

Російські атаки на об’єкти, задіяні в експорті через Чорне море та порти на Дунаї, а також на промислові склади, залізничну інфраструктуру та підприємства сталеливарної промисловості, стали регулярним явищем.

Деякі з цих об’єктів мають як цивільне, так і військове призначення, проте експерти зазначають, що останнім часом удари дедалі частіше цілеспрямовано й відверто наносяться по цивільних об’єктах, пише CNN.

"Це удар по податковій базі України – мова йде не просто про "індустрію" в абстрактному сенсі. Це б’є по зарплатах людей", – зазначив Влас.

За його словами, у поєднанні з російськими ударами по інших ключових секторах – наприклад, сільському господарстві та експорті зерна – дії Москви виглядають як спроба спровокувати масштабні економічні кризи одразу в кількох сферах економіки України.

"Вони завдають ударів по таких об’єктах, як торгові центри, сховища та склади, – каже Катерина Степаненко, керівниця напрямку з питань Росії у вашингтонському аналітичному центрі "Інститут вивчення війни".

За словами Степаненко, якщо раніше Росія завдавала ударів переважно вночі, то тепер вона дедалі частіше атакує вдень – частково для того, щоб паралізувати повсякденну ділову активність в Україні.

"Необхідно враховувати сукупний ефект цієї війни та крайню ступінь виснаження української сторони, – каже Лоу. – В умовах, коли економіка зазнає такого колосального навантаження, настав справді небезпечний момент".

Мирні переговори – останні новини

ЗМІ пишуть, що Росія направляє на переговори в Абу-Дабі, які відбуваються за посередництва США, делегацію вищого рівня, ніж на попередні раунди, що свідчить про готовність до більш змістовних переговорів.

Тим часом президент США Дональд Трамп після зустрічі з Кирилом Дмитрієвим, посланцем російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що готується масштабна угода, яка торкнеться не тільки України, а й усієї Європи.

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