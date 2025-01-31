В місті залишається близько трьох тисяч людей.

Російські окупанти уже за два кілометри від міста Мирноград Донецької області, яке перебуває під постійними обстрілами, без води, електрики і газу. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Зазначається, що у понівеченому Мирнограді залишилось близько трьох тисяч людей, які виживають під обстрілами.

"Промислове місто, в якому до повномасштабної війни жило понад 46 тисяч людей, зараз понівечене і спустошене. Війська РФ наблизились до Мирнограда майже впритул і перетворюють його на випалену пустелю. Мікрорайони на околицях розбиті вщент. Росіяни знищили підприємства, зруйнували авіабомбами лікарню. Електрики, питної води, газу немає. Люди ходять за водою до криниці, а зателефонувати рідним можна тільки з окремих локацій", - сказано в повідолмленні.

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В поліції додали, що місцеві жителі бояться виїжджати, евакуюються одиниці - ті, кого черговий обстріл залишив без житла.

"Люди рятуються з двома пакетиками в руках, а коли можна було виїхати зі всіма речами - вони відмовлялись. Тому ми об’їжджаємо місто щодня: щоб виявити та врятувати тих, хто передумав, спілкуємось, переконуємо, що життя - важливіше за все", - заявив начальник сектору превенції поліції Мирнограда Володимир Червінчак.

Також повідомляється, що дітей, за попередніми даними, в місті немає - всіх евакуювали. Втім, правоохоронці перевіряють, чи не повернулись такі родини в небезпеку.

Як писав УНІАН, за даними Інституту вивчення війни (ISW), окупанти планують перерізати наземні шляхи постачання до Покровська та Мирнограду, щоб змусити українські війська відступити з цих міст протягом наступних місяців.

Повідомлялося, що просування російських військ на схід і захід від Покровська може ускладнити логістику і здатність українським військам поповнювати запаси і передислоковувати війська. Якщо Сили оборони будуть змушені відступити на північ, окупанти зможуть оточити Покровськ і Мирноград, а також просунутися до адміністративного кордону між Донецькою і Дніпропетровською областями.

Аналітики припускають, що російське військове командування, ймовірно, сподівається уникнути проведення лобових атак на міські райони Покровська і Мирнограда великою кількістю піхоти.

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