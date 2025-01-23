На думку військового Сергія Цехоцького, наразі план росіян – вийти на адмінкордон Дніпропетровщини.

Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький вважає, що російська армія планує вийти на адміністративний кордон Дніпропетровщини, а просуватися вглиб регіону у неї не вистачить сил та засобів. Про це він розповів Суспільному.

"Наразі план росіян – вийти на адміністративний кордон Дніпропетровщини", - зазначив військовий.

Цехоцький не береться прогнозувати, чи просунеться ворог вглиб області. На його думку, у росіян немає сил та засобів, аби активно це робити.

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"Адмінкордони Донецької та Луганської областей – ось це план. Ну і суттєвим у цьому питанні стає саме взяття Покровська", - розповів військовий.

Він додав, що зараз на Покровському напрямку – найбільше скупчення російських військ. Їх перекидають сюди з інших напрямків. Щодня вони обстрілюють українські позиції та цивільне населення КАБами, артилерією та дронами.

Також Цехоцький не виключає того, що росіяни можуть спробувати обійти Покровськ з півночі через Межівську громаду Дніпропетровської області. Крім того, за даними офіцера, останнім часом армія РФ активізувалася східніше Покровська поблизу Воздвиженки та Єлизаветівки.

"Чи зможуть окупанти обійти місто через Мирноград та взяти Покровськ у так звані "клешні" – зараз спрогнозувати неможливо", - каже військовий.

За словами офіцера, ще однією стратегічною ціллю військ РФ є траса Павлоград-Покровськ. Проривом фронту західніше Покровська росіяни хочуть перерізати шляхи евакуації, постачання продуктів та військової техніки.

"Це дійсно важливо, але є й інші логістичні шляхи і багато чого іншого. Тому робити трагедію з цього не треба. За намірами ми бачимо, що вони хотіли б закрити велике кільце з Краматорська сюди до Покровська", – розповів Цехоцький.

Найближчий великий населений пункт Дніпропетровщини на Покровському напрямку – селище Межова. Звідти до лінії фронту – менш як 20 кілометрів. За інформацією Межівської селищної ради, станом на 20 січня евакуації населення немає.

"Стало трохи страшніше, потроху починаємо шукати якісь варіанти житла десь далі в центральній Україні", – каже Суспільному місцевий житель Роман.

"Боїмося. Вночі стріляють, вдень стріляють. Не виходимо майже з хати. Вийшли, скупилися і всі сидимо по хатах. Моторошно. Важко, дуже важко. Діти бояться, перелякані", — зазначила жителька селища Лариса.

Можливий наступ на Дніпропетровщину – що відомо

Російські війська просуваються до Дніпропетровщини, обходячи Донецьку область, де їх можуть очікувати важкі міські бої. Від лінії фронту до Дніпропетровщини залишилося 5 кілометрів. З початку січня 2025 року російські війська щодня просуваються поблизу Покровська. За даними Deepstate, менш ніж за місяць на цьому напрямку армія РФ окупувала понад десять населених пунктів.

На думку засновника БО "Реактивна пошта", військового експерта Павла Нарожного, навряд чи росіяни будуть вклинюватися на територію Дніпропетровщини. На його думку, без повної окупації Донецької області окупантам рухатися далі буде "дуже важко".

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