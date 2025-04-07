Ірина Погоріла

Він зазначив, що без допомоги США у Європи мало шансів впоратися з розміщенням миротворців в Україні. Журналіст задався питанням про те, який толк буде від європейської однієї або двох бригад, які перебувають, скажімо, у Львові.

Грань між стримуванням і запрошенням до нападу може бути тонкою. Оскільки Франція і Велика Британія об'єднують "коаліцію охочих" розгорнути миротворчі сили в Україні, їм потрібно переконатися, що вони не опиняться по той бік цієї межі.

Оглядач Bloomberg Марк Чемпіон у своїй колонці зазначив, що це критичний момент для Європи, оскільки постає питання, чи зможе вона забезпечити розміщення миротворців в Україні без США.

Оглядач зазначив, що не згоден з точкою зору відставного генерал-лейтенанта США Бена Ходжеса, який вважає, що Європа може впоратися і без США. "Я не можу повірити, що у вас немає такої можливості в Європі, плюс Канада, плюс Норвегія та інші", - навів слова Ходжеса журналіст.

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Крім того, Чемпіон згадав про звіт, опублікований Міжнародним інститутом стратегічних досліджень, у якому робиться спроба зіставити обмежені можливості та резерви Європи з різними гіпотетичними розмірами миротворчих сил для України. "Стаття напродчуд клінічна, але ви не можете не читати між рядків, що цей проєкт стикається з дилемою: те, що Європа може зробити, не буде ефективним, а якщо це ефективно, Європа, ймовірно, не зможе це зробити", - акцентував оглядач.

Дуглас Баррі, старший науковий співробітник IISS з військової аерокосмічної техніки, говорить так: "З невеликими силами, скажімо, 10 тис., є побоювання, що ви можете просто запросити Росію випробувати їх. З великими силами, скажімо, 60-100 тис., ви повинні мати більший стримувальний ефект, але ви, ймовірно, не зможете підтримувати його довго. Москва просто сидить склавши руки і чекає на вас", - сказав Баррі на пресконференції щодо звіту.

Оглядач зазначив, що європейська "коаліція охочих" розглядає проміжні сили чисельністю 25 тис. осіб, але і це може не стримати російський напад або не бути стійким без допомоги США в галузі розвідки, спостереження і рекогносцировки, бойової інженерії та придушення ворожої ППО.

Оглядач вважає, що чим менші гарантії США, тим далі від поля бою буде розгорнуто миротворчі сили, що порушує питання про їхню ефективність. Він задався питанням про те, якій меті послужать європейська бригада або дві, перебуваючи, скажімо, у Львові, який ближче до Берліна, ніж до лінії фронту на Донбасі.

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Джек Вотлінг, старший науковий співробітник з наземних війн у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень Великої Британії, вважає, що Європі і зовсім не варто намагатися. Він згадав про 70 тис. солдатів, яких РФ звільнила з Курської області, а це більше, ніж може виставити вся британська армія.

Додатково до всього, російська військова промисловість працює понаднормово. "Немає жодних підстав вважати, що вона раптово зупиниться в разі припинення вогню. Малоймовірно, що Путін раптово відступить і знову стане люб'язним з Європою", - підкреслив Чемпіон.

Він зазначив, що мета російського диктатора, як і раніше, полягає в тому, щоб порушити зобов'язання колективної оборони за ст. 5 НАТО.

Миротворці в Україні: що відомо

27 березня стало відомо, що у Франції розглядають варіант розгортання миротворчих сил у центральній частині України. Вони можуть бути зосереджені по річці Дніпро.

А 2 квітня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна не збирається надсилати в Україну миротворців, оскільки це може використати російська пропаганда.

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