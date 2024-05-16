Місія можлива: Очистити небо від ворожих літаків

"Щоб вас підняло й гепнуло", - єдина думка, коли з російських аеродромів на пускові рубежі летять бомбардувальники. І хоча Україна ще не має давно обіцяних F-16, але потроху "саджає" російські "сушки", вже "приземляла" "тушку" і атакувала МіГ.

Вже кілька ночей поспіль в Криму неспокійно. Попри те, що місцеві гауляйтери завжди поспішають розповісти про вдале відбиття атак Сил оборони України, "уламки" падали, а "трава" палала і в районі Ай-Петрі, і в Євпаторії, і в Сімферополі. Не кажучи вже про Севастополь, де російське "ППО вдало спрацювало" в районі аеродрому "Бельбек" - однієї з найбільших й потужних авіабаз ворога на окупованому півострові.

"На авіабазі Бельбек було три одиниці Су-35С, десять одиниць Су-27/30, дві одиниці МіГ-31БМ та до п’яти одиниць Мі-8/17. Самі росіяни кажуть, що з цього списку варто викреслити, принаймні один МіГ-31БМ, десь до трьох одиниць Су-27/30, по одній пусковій установці від ЗРС С-300 та С-400, плюс радіолокаційна станція (РЛС), проте, яка саме - не уточнюється…", - зазначив у середу, 15 травня, військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

Вочевидь, це не початок "полювання" на російські літаки, і ще далеко не кінець.

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Літакопад. Початок

"Чорна полоса" для російської авіації стартувала у лютому поточного року: було знищено 13 літаків, що стало найкращим результатом з жовтня 2022-го. Адже 12 з 13-ти згаданих – найсучасніші бойові літаки РФ на російсько-українському фронті – Су-34 та Су-35. Ті самі носії смертоносних КАБів, які рівняли з землею Авдіївку, Мар’їнку та інші населені пункти на лінії фронту.

Після цієї "дюжини" росіяни стали обачнішими. За словами бійців Сил оборони України, ворог почав застосовувати ці літаки з максимальних відстаней (щоб до них важче було дотягнутися українцям). Однак через це зменшилась і кількість скидів КАБ, і точність ударів.

До слова, наразі в окупантів, за різними оцінками, від 70 до 90 СУ-34, які можуть скидати КАБи.

"На рік вони виробляють по шість бортів. Можемо порахувати, що вже дворічну норму того, що може виробляти Росія, повітряні сили України знищили. Якщо відштовхуватися від того, що F-16 будуть доволі скоро, за умови такої стабільної роботи наших систем ППО, нові літаки будуть займатися іншою роботою, а не Су-34 збивати", - зазначає директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Ще один фігурант успішної статистики сил протиповітряної оборони України - справжній діамант. В поточному році, вперше в історії був знищений літак далекого радіолокаційного стеження А-50. Причому українським бійцям вдалося вполювати дві таких безцінних машини.

Чим же цінний цей літак? Наявність на бойовому чергуванні А-50У дозволяє окупантам в режимі реального часу зокрема бачити пуски Силами оборони України ракет, активність літаків ПС України та отримувати іншу розвідувальну інформацію. Ці літаки життєво необхідні РФ під час масованих ракетних ударів. Без них ракети окупантів менш точні.

Приємно те, що в Росії наразі відсутнє виробництво літаків цього типу, хоча там вже заявили про розгортання відповідного виробництва. Однак, на жаль, у окупантів ще залишилися ці авіалокатори – близько восьми. Крім того, за даними британської розвідки, росіян також є законсервовані літаки цього типу.

На межі ударних можливостей

На жаль, страх російських пілотів, що кожен їх виліт може стати останнім, доволі швидко минув. Однак вже 19 квітня українці повернули ворогів у сумну реальність, вперше знищивши російський бомбардувальник Ту-22М3 - носій крилатих ракет Х-22, якими супротивник б’є по мирних містах України.

"Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3", - зазначив після події командувач Повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук.

В ГУР МО, своєю чергою, навіть показали фрагмент відео цієї операції. В розвідці поінформували, що бомбардувальник Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

"Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився. Зазначимо, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - підкреслили у ГУР МО.

"Сьогодні ми стали свідками прекрасної картини, яка всім підняла настрій. Звичайно, це певним чином вендетта за обстріли наших цивільних міст", - прокоменутвав падіння російського бомбардувальника в Ставропольському краї РФ речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш.

І хоча в Міноборони РФ, визнаючи катастрофу літака, заявили про причину – "технічна несправність", авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначає, що ворожу "тушку" дійсно могли збити за допомогою ракети С-200.

"Маршрут у "тушки" такий – вони вилітають з Моздока, йдуть на Захід, долітають десь до рівня Севастополя, там пуляють ракетами X-22, потім розвертаються і летять знову на Моздок. І є пару місць, де до нашого можливого розташування пускових установок С-200… Але це можливо", - зауважив експерт.

За його словами, у РФ залишилося приблизно чотири десятки цих літаків. "Отже, тепер буде на один менше. Будемо сподіватися, що згодом їх стане ще менше", - додав він.

Ціль - аеродроми

Та окрім безпосередньо літаків, для успішного вичавлювання росіян з повітряного простору України потрібні успішні удари й по аеродромах, включно з аеродромами підскоку. І у Сил оборони України є успішний досвід.

Наприкінці 2022 року було завдано ударів по аеродрому Енгельс-2 в Саратовській області та Дягілево у Рязанській області. Внаслідок цього були сильно пошкоджені стратегічні ракетоносці-бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М. Це дуже суттєві втрати для окупантів з огляду на те, що в РФ Ту-95 не виробляються взагалі, а Ту-22 виробляють з запчастин, які залишилися після розпаду Радянського союзу.

Так само Ту-22 вдалося "підсмажити" на аеродромі Сольці у Новгородській області, Іл-76 у "Крєстах" Псковської області. Не оминули увагою і аеродром у Шайковці, звідки, як відомо, злітають носії ракет "Кинджал" МіГ-31К.

Отже по російських аеродромах, які знаходяться в сотнях кілометрах від кордону України, періодично щось прилітає і, ймовірно, ця тенденція також триватиме. Однак, аби змусити окупантів думати про втечу з досяжних для України аеродромів, прильоти мають стати регулярнішими.

Цікаво, що в РФ і без війни вже тривалий час скорочується кількість аеродромів, здатних приймати військову авіаційну техніку. За даними з відкритих джерел, станом на 2012 рік таких аеродромів було менше ніж сімдесят.

"У 2023 році ми вигнали росіян з Чорного моря, з Севастополя. У 2024 році ми цілком можемо вигнати російську авіацію з нашого повітряного простору", - вважає оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, для цього потрібні три основні інгредієнти: ППО-комплекси великого радіусу дії, F-16 з ракетами великого радіусу дії (100 кілометрів плюс), і ATACMS, які б завдавали ударів по аеродромах, на яких розміщується російська авіація на тимчасово окупованих територіях.

"На першому етапі нам може бути достатньо 2-3 ескадрильї (24-36 літаків) F-16. Якщо ми будемо використовувати їх за концепцією знищення та полювання за російською авіацією, маючи на озброєнні ракети з дальністю понад 100 кілометрів та допомогу ДРЛО "Авакс" (західний аналог нещодавно знищеного російського літака А-50), аби ефективно використовувати ці ракети, то ми змусимо росіян тікати з нашого повітряного простору", - вважає експерт.

Але й зараз зменшення кількості ворожої авіації хоча б на кілька одиниць (бажано – щотижня) робить небо над Україною безпечнішим для українських пілотів.

Ярослав Конощук