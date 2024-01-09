Губернатор Орловської області стверджує, що пожежа, яка виникла в результаті атаки безпілотниками, локалізована.

У російському місті Орел два дрони впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу.

Виникла пожежа, її нібито локалізували, пише ТАСС у Telegram, посилаючись на відомості губернатора Орловської області Андрія Кличкова. Дрони-камікадзе атакували нафтобазу "Орелнафтопродукт", повідомив канал SHOT у месенджері.

"...ворожий БПЛА врізався в порожній резервуар на території нафтобази... Попередньо, постраждалих немає. Оперативні служби перевіряють інформацію про другий безпілотник над нафтобазою "Орелнафтопродукт". Мешканці найближчих будинків повідомляють про другий вибух", - стверджується на каналі.

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Після того, як російські загарбники здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, РФ вже не раз була атакована безпілотниками і лунали вибухи на різних важливих об'єктах супротивника.

Зокрема, влітку в Росії поскаржилися, що бойовими дронами була атакована Москва. Мер російської столиці Сергій Собянін стверджував, що протиповітряна оборона країни-агресора збила два бойові безпілотники.

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