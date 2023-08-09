Собянін каже, що один з них збили в районі Домодєдово.

У ніч на середу, 9 серпня, російську столицю знову атакували безпілотні літальні апарати.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі. За його словами, цієї ночі російська протиповітряна оборона нібито збила два бойові дрони. Інформації про постраждалих від падіння уламків зараз немає. "Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один в районі Домодєдово, другий в районі Мінського шосе. Екстрені служби працюють на місці", - написав він.

У мережі публікують відео, на якому можна почути потужний вибух. Російські Telegram-канали стверджують, що він пролунав під час нічної атаки дронів на Москву.

Відео дня

У Міністерстві оборони Росії звинуватили в атаці Україну. "Над територією Московської області припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотними літальними апаратами", - заявили окупанти.

Атаки дронів на Москву: останні новини

Нагадаємо, 3 травня в Москві заявили, що Кремль був атакований двома безпілотниками. З'явилося відео, на якому можна побачити вибух дронів над куполом Сенатського палацу. Москва звинуватила в атаці Україну.

30 травня у Москві знову пролунали вибухи. Міноборони РФ оголосило про успішне відбиття атаки групи БПЛА. Повідомлялося, що під ударом опинилися будинки людей з оточення Путіна.

Наприкінці липня дрон потрапив у вежу Московського міжнародного ділового центру "Москва-Сіті". 1 серпня атака повторилася, дрон врізався в ту ж вежу. У ній знаходиться Міністерство цифрового розвитку, Мінекономрозвитку і Мінпромторг РФ.

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