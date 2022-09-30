Зокрема, відбулося влучання безпілотників іранського виробництва по інфраструктурі.

Між Південноукраїнськом та Вознесенськом у Миколаївській області прогриміли вибухи.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

"Між Південноукраїнськом та Вознесенськом чули вибухи. Повідомлення до 101 відсутні", - заявив Кім.

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За його словами, причиною вибуху стали іранські безпілотники Shahed, які використовують російські окупанти у війні проти України.

"1 шахід пошкодив будівлю в центрі. 1 шахід по інфраструктурі. Працює ДСНС", - заявив Кім.

Водночас, жертв і поранених на зараз немає. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, відбулося влучання безпілотника в будівлю у центрі міста, наразі на місці працюють всі відповідні служби. Сєнкевич закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Обстріли Миколаєва: внаслідок сьогоднішнього удару загинули люди

У Миколаєві внаслідок вибуху в районі зупинки громадського транспорту є жертви.

Російські окупанти використали касетні снаряди, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

"Вибух в районі зупинки громадського транспорту. Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби. Деталі потім", - заявив Сєнкевич.

Водночас, згідно його попередніх повідомлень, у місті з 17:29 до 18:06 тривала повітряна тривога.

Очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що внаслідок ворожого обстрілу загинули 2 особи, а 12 - поранені.

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