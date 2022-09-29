На місці ворожих "прильотів" працюють усі служби, зазначив мер.

У Миколаєві внаслідок вибуху в районі зупинки громадського транспорту є жертви.

Російські окупанти використали касетні снаряди, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

"Вибух в районі зупинки громадського транспорту. Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби. Деталі потім", - заявив Сєнкевич.

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Водночас, згідно його попередніх повідомлень, у місті з 17:29 до 18:06 тривала повітряна тривога.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російські окупанти завдали удару по Миколаєву, попередньо, ракетою типу С-300.

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