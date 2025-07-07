За його словами, загроза дронів лише зростає.

Колишній американський морський піхотинець розповів, що війна в Україні дуже сильно відрізняється від бойових дій на Близькому Сході.

В інтерв'ю Армія TV боєць Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міноборони України Гімлі сказав, що його знайомі, які служили в Іраку та Афганістані, вважають цю війну зовсім іншою. "Ми не воюємо з повстанцями чи дрібними групами. Це зіткнення великих армій лоб до лоба. І ще один фактор - це технології. Це дрони і все, що з ними пов'язано", - пояснив він.

Військовий зазначив, що ніколи раніше не бував в бою, тому гадки не мав, як поводитиметься у реальній ситуації. За його словами, обговорювати бойові дії та брати в них участь - це зовсім різні речі:

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"Перші бої, в яких я взяв участь, були на півночі Бахмута на початку 2023 року. І це було божевілля. Це було щось зовсім інакше, що я будь коли переживав. І тоді я зрозумів, що жодне навчання не може повністю підготувати до такого".

Гімлі підкреслив, що в боях такого типу набагато більше близьких контактів. Ще одним відкриттям для нього стала величезна кількість дронів у небі. "Якщо порівнювати з початком 2023 року, то різниця колосальна. Тоді ми найбільше боялися, що дрон виявить нас і наведе артилерію або щось скине, а тепер їх настільки багато, що це зовсім інший вид загрози", - додав він.

Іноземці у лавах ЗСУ

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський закликав іноземців з бойовим досвідом долучитися до опору та допомогти українцям захиститися від окупантів.

З громадян інших країн, які виявили бажання долучитися до захисту країни, створили окремий Інтернаціональний легіон територіальної оборони.

Ветерани неодноразово порівнювали війну в Україні з іншими конфліктами, в яких раніше брали участь. Зокрема, ексдесантник США Мюррей сказав, що на фронті ніколи не почувається у безпеці.

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