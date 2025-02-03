Він каже, що тепер розуміє, наскільки комфортно почувався там.

Різниця між війнами в Україні та Афганістані є колосальною, на російсько-українському фронті почуття безпеки абсолютно відсутнє.

Про це в інтерв’ю Армія TV розповів колишній боєць Повітрянодесантних військ Сполучених Штатів Америки Мюррей. У 2022 році він став к омандиром роти в Міжнародному легіоні при Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Військовослужбовець каже, що провів у Афганістані більше року. Операції зводилися до підтримки присутності та виявлення невеликих груп ворожих сил у певному секторі, також вони захищали безпеку виборчих дільниць під час виборів:

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"Я воював у східній частині Афганістану, там багато гірських хребтів. У цій провінції було багато маршрутів для проникнення з Пакистану. Там, особливо навесні та влітку, коли починався "сезон боїв", ми спостерігали значний наплив ворожих бійців. І наше завдання здебільшого зводилося до патрулювання і демонстрації присутності".

Згодом тактика військ змінилася, вони створювали бойові пости та жили у більш ізольованих місцях за межами основних баз. Тоді їхня робота полягала у підтримці безпеки в невеликих районах навколо цих постів.

"І це була цікава робота, але перевага у технологіях, яку ми мали над ворогом у Афганістані, була просто колосальною. Це як небо і земля. Натомість тут сторони мають приблизно рівні сили, тому ситуація абсолютно інакша", - пояснює він.

Військовий зазначив, що у Афганістані лише американські сили були озброєні дронами, і він лише зараз усвідомлює, наскільки комфортно та безпечно почувався там:

"Над головою не гуділи постійно fpv-дрони, які стали зараз справжнім прокляттям. І це демонструє, наскільки далеко зайшли сучасні технології у війні. Різниця просто величезна. В Україні, на мою думку, війна еволюціонує кожні шість місяців. Постійно з'являються нові технології, які починають використовуватися на полі бою, і нам доводиться відповідати на ці виклики, адаптуватися та змінювати підходи".

Також Мюррей зазначив, що в Афганістані мав впевненість, що у разі поранення може розраховувати на евакуацію та швидке надання медичної допомоги. В Україні, попри фантастичну роботу медичної служби Легіону, гарантій немає - допомога може прийти лише за добу або більше.

Міжнародний легіон

Міжнародний легіон є окремим спецпідрозділом Інтернаціонального легіону, він підпорядковується українській розвідці. Відомо, що цей підрозділ почав виконувати бойові завдання навесні 2022 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ексзаступник голови британської Консервативної партії Джек Лопресті вступив до лав українського Інтернаціонального легіону.

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