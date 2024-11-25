Це має дозволити командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський визначив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців", - йдеться у повідомленні.

Також відзначається, що з ініціативи Генерального штабу ЗСУ 1 жовтня 2024 року внесено зміни до постанови уряду від 16 травня 2024 року № 560, нормами якої дозволено командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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"До цього в Збройних Силах України функціонували центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-Морських Силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони. На сьогодні вони і далі активно розвиваються та вдосконалюють свої спроможності", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко зазначила, що за два тижні через сервіс "Резерв+" надійшло понад 5 тис заявок від українців, найбільш популярними вакансіями стали оператори БПЛА, робота в розвідці та штабі.

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