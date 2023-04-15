В особливій небезпеці громадяни, що отримали російські паспорти.

Після запровадження в Росії реєстру військовозобов’язаних і електронних повісток окупанти отримали змогу роздавати повістки мешканцям окупованих територій.

Як повідомив міський голова Мелітополя (Запорізька область), в особливій небезпеці громадяни, що отримали російські паспорти.

"Окупанти придумали спосіб мобілізувати мешканців рф і захоплених частин України – створили електронний реєстр військовозобов’язаних і роздаватимуть електронні повістки. Реальна можливість стати гарматним м’ясом для РФ поки що тільки у тих, хто взяв рашистські паспорти. Проте в небезпеці всі мешканці ТОТ – окупаційні соціальні служби та медзаклади також можуть передавати дані в реєстр військовозобов’язаних", – зазначив Федоров.

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Він наголосив, що єдиний вихід із ситуації – виїзд з окупації.

"За два останніх тижні це зробило вже більше 2000 людей. Нагадаю, мелітопольці, завдяки допомозі міжнародних партнерів можуть зробити це безкоштовно", – додав він.

Закон про електронні повістки в РФ - деталі

14 квітня президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон про введення електронних повісток та створення цифрового реєстру військового обліку.

В реєстрі зберігатимуться особисті дані військовозобов'язаного, в тому числі місце проживання і місце перебування. Вручення повісток відбуватиметься або рекомендованими листами за місцем проживання, або онлайн – через сервіс Держпослуг.

Після отримання повістки військовозобов’язаний не має права на виїзд з країни до моменту появи у військкоматі.

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