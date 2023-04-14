Після того, як повістка буде вважатися врученою, військовозобов'язаному забороняється виїзд з країни до тих пір, поки він не з'явиться у військкомат.

Президент країни-агресора Володимир Путін сьогодні підписав закон про введення електронних повісток.

Він став відповіддю на масову еміграцію росіян, що обурила президента Володимира Путіна, дізналося видання The Moscow Times від високопоставленого співробітника уряду. За його словами, Путін був "особисто зачеплений" втечею громадян в масштабах, яких країна не бачила з розвалу СРСР.

"Ця втеча одночасно особисто зачепила і обурила начальника. Було дано доручення припинити подібне в майбутньому і почати виховувати в людях патріотизм", - говорить чиновник.

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Говорячи про чоловіків, які вирішили виїхати після початку мобілізації, Путін у жовтні 2022 року закликав давати "юридичні, а не емоційні оцінки". Але в реальності Путін був незадоволений, підкреслює чиновник: ті, кого він доручив мобілізувати, залишали країну, не соромлячись. А влада, спостерігаючи за тим, що відбувається в режимі в реальному часі, не мала легальних можливостей поставити заслін втечі.

Закон про електронні повістки в РФ - деталі

Закон передбачає створення цифрового реєстру військового обліку, веденням якого займуться військові комісаріати. У ньому будуть зберігатися особисті дані військовозобов'язаного, в тому числі місце проживання і місце перебування, місце роботи, відомості про стан здоров'я та інші дані. Передавати відомості до реєстру зобов'язані будуть МВС, ФНС, суди, медичні організації, навчальні заклади та інші відомства і організації.

Військкомати зможуть відправляти повістки рекомендованими листами за місцем проживання або в електронному вигляді в особистий кабінет на "Держпослугах". Повістка буде вважатися отриманою відразу після її розміщення в особистому кабінеті.

Після того, як повістка буде вважатися врученою, військовозобов'язаному забороняється виїзд з країни до тих пір, поки він не з'явиться у військкомат. "Ухилянта" також можуть позбавити права керувати автомобілем, реєструвати нерухомість і брати кредити.