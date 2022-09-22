Збройні сили України можуть відчути результат мобілізації росіян на фронті не раніше грудня 2022 року.
Про це заявив перший заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки, генерал-лейтенант Михайло Забродський в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, часовий чинник має свій неабиякий вплив, оскільки мобілізація, як будь-який процес державного рівня, потребує часу.
"Мінімальний досвід, організаційні зусилля, корумпованість на місцях мають зіграти свою роль. Вочевидь, нещодавні пропозиції щодо посилення кримінальної відповідальності за ухилення від призову у воєнний час внесені на розгляд Державної думи РФ зовсім невипадково", - додав Забродський.
На думку генерала, оскільки підозрювати резервістів РФ в "надмірному ентузіазмі" немає жодних підстав, то процедура оповіщення, збору і направлення у військові частини може потребувати щонайменше одного-двох місяців.
"За умови впровадження мінімально необхідної до підготовки мобілізованих буде потрібен ще як мінімум один місяць. В загальному оперативному плані це означає, що на практичні результати мобілізації російське командування може розраховувати не раніше грудня цього року", - зазначив він.
Забродський підсумував, що у разі нехтування підготовкою цей термін може бути скорочений. Попри це часткова мобілізація в найближчому майбутньому навряд чи вплине на обстановку на лінії зіткнення.
Мобілізація у Росії
21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації у країні. У Міноборони РФ заявили, що відправлятимуть на війну в Україні насамперед громадян, які мають бойовий досвід. За словами Шойгу, вони планують призвати до 300 тисяч осіб.
У версії указу, опублікованій на сайті Кремля, 7 пункт просто пропущено. А на сайті для офіційного опублікування нормативних актів вказується, що це пункт "для службового користування".
Однак за інформацією ЗМІ, засекречений 7 пункт указу Володимира Путіна про мобілізацію дозволяє призивати один мільйон людей. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вже відреагував на ці публікації і назвав інформацію "брехнею".