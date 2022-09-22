За його словами, часткова мобілізація в найближчому майбутньому навряд чи вплине на обстановку на лінії зіткнення.

Збройні сили України можуть відчути результат мобілізації росіян на фронті не раніше грудня 2022 року.

Про це заявив перший заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки, генерал-лейтенант Михайло Забродський в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, часовий чинник має свій неабиякий вплив, оскільки мобілізація, як будь-який процес державного рівня, потребує часу.

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"Мінімальний досвід, організаційні зусилля, корумпованість на місцях мають зіграти свою роль. Вочевидь, нещодавні пропозиції щодо посилення кримінальної відповідальності за ухилення від призову у воєнний час внесені на розгляд Державної думи РФ зовсім невипадково", - додав Забродський.

На думку генерала, оскільки підозрювати резервістів РФ в "надмірному ентузіазмі" немає жодних підстав, то процедура оповіщення, збору і направлення у військові частини може потребувати щонайменше одного-двох місяців.

"За умови впровадження мінімально необхідної до підготовки мобілізованих буде потрібен ще як мінімум один місяць. В загальному оперативному плані це означає, що на практичні результати мобілізації російське командування може розраховувати не раніше грудня цього року", - зазначив він.

Забродський підсумував, що у разі нехтування підготовкою цей термін може бути скорочений. Попри це часткова мобілізація в найближчому майбутньому навряд чи вплине на обстановку на лінії зіткнення.

Мобілізація у Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації у країні. У Міноборони РФ заявили, що відправлятимуть на війну в Україні насамперед громадян, які мають бойовий досвід. За словами Шойгу, вони планують призвати до 300 тисяч осіб.

У версії указу, опублікованій на сайті Кремля, 7 пункт просто пропущено. А на сайті для офіційного опублікування нормативних актів вказується, що це пункт "для службового користування".

Однак за інформацією ЗМІ, засекречений 7 пункт указу Володимира Путіна про мобілізацію дозволяє призивати один мільйон людей. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вже відреагував на ці публікації і назвав інформацію "брехнею".

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