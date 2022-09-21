Указ про мобілізацію набуває чинності вже сьогодні, 21 вересня.

Один з пунктів указу Володимира Путіна про мобілізацію в Росії прихований від широкої аудиторії. На це багато хто звернув увагу, адже в документі на сайті Кремля був пропущений 7 пункт.

Виявляється, він прихований грифом "Для службового користування".

У версії указу, опублікованій на сайті Кремля, він просто пропущений. А у версії указу, розміщеній на сайті для офіційного опублікування нормативних актів, сказано, що це пункт "Для службового користування".

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Як повідомив Путін у своєму зверненні, в РФ з 21 вересня 2022 року оголошується часткова мобілізація. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності і відповідний досвід.

Міністр оборони РФ Шойгу уточнив, що в ході часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів.

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