Також там прокоментували питання мобілізації жінок.

Демобілізація військових, які воюють з самого початку повномасштабного російського вторгнення в Україну залежить від ефективності мобілізаційних процедур.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. "Один із посилів закону про мобілізацію - це чітке розуміння числа резерву, його достатньої підготовки і чи зможемо замінити тих чи інших спеціалістів. Від цього залежить і демобілізація", - пояснив ситуацію Подоляк.

При цьому він закликав дочекатися підсумків Генштабу, анонсувавши, що деякі оптимістичні заяви вже є.

Відео дня

Також Подоляк прокоментував питання мобілізації жінок. Він зазначив, що права у всіх рівні, тому при бажанні жінкам достатньо буде підписати контракт. "Багато крутих дівчат і жінок обирають для себе контракт, розуміючи ціну, яку платить Україна. Вони набагато більш усвідомлені, ніж певна частина чоловічих соціальних груп в Україні", - прокоментував він.

Мобілізація в Україні

18 травня набув чинності закон про мобілізацію, відповідно до якого військовозобовʼязані громадяни мають оновити облікові дані протягом 60 днів. Зробити це можна, зокрема, через застосунок "Резерв+". 18 червня у застосунку став доступним електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як паперовий.

Вас також можуть зацікавити новини: