Чоловік на імʼя Олександр, що відбував покарання за пограбування, втратив багатьох членів родини в Маріуполі, який розбомбили росіяни.

Віднедавна до лав Сил оборони України стали залучати вʼязнів. Вони йдуть на фронт не заради амністії, пише The Telegraph.

Видання розповіло про чоловіка на імʼя Олександр. Він каже, що зголосився змінити тюремну камеру на окоп з двох причин: чоловік хоче помститися росіянам, які вбили кількох членів його родини, а також після майже половини свого життя за ґратами – змінити свій шлях.

Чоловік відбував покарання за пограбування. Проте через ухвалене рішення вже проходить навчання стрільбі в тренувальному таборі. За кілька тижнів він та його нові товариші пройдуть вишкіл і приєднаються до тисяч засуджених добровольців на передовій. Зазначається, що Олександр та інші ув'язнені стали до лав армії відповідно до нового українського закону.

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"Я не відчуваю жодного тиску, щоб піти служити. Я просто вирішив повністю змінити своє життя. У мене також є велика мотивація: багато членів моєї родини загинули в Маріуполі. Мені подобається мій вибір, тому що тепер замість того, щоб лежати на тюремному ліжку, я можу отримати нові навички і змінити своє життя", – розповів чоловік.

Згідно з новою пропозицією українського уряду, ув'язненим, які стають до лав війська, залишкові терміни ув'язнення погашаються. Вони отримують умовно-дострокове звільнення, якщо погоджуються служити в армії без відпустки до кінця війни.

За даними Міністерства юстиції, тисячі людей вже зголосилися піти на війну, а новобранці вже проходять підготовку. Українські бригади готові приймати засуджених.

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив минулого місяця, що існує конкуренція між військовими командирами щодо залучення увʼязнених, "оскільки існує нестача робочої сили, тому вони дуже хочуть мати доступ до цих людей".

По всій країні вже майже 5 000 ув'язнених зголосилися стати добровольцями в рамках цієї програми. Міністр раніше заявляв, що очікує, що загалом до програми долучаться від 10 000 до 20 000 ув'язнених.

Мобілізація увʼязнених: що кажуть військові

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук заявив, що військові на фронті очікують на поповнення, у тому числі з числа мобілізованих засуджених, бо є критична нестача особового складу. При цьому він виключає створення "штрафбатів", наголосивши, що у випадку його бригади ці люди будуть інтегровані у підрозділи.

Водночас 34-річний командир танкової роти 32-ої бригади ЗСУ Дмитро Балабуха, який зараз переходить на нову офіцерську посаду в штурмовій роті з в'язнів, зазначив, що під час спілкування з людьми у колонії він одразу "знімає з них рожеві окуляри" й пояснює, що війна – це дуже небезпечно. Військовий каже, що за наявності хорошої підготовки ці мобілізовані зможуть принести хороший результат, оскільки морально вони готові.

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