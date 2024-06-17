Дмитро Кухарчук каже, що засуджених, які прийдуть, будуть розподіляти по 1-2 людині у відділення, щоб вони могли легко інтегруватися.

Військові на фронті очікують на поповнення, у тому числі з числа мобілізованих засуджених, бо є критична нестача особового складу.

Про це сказав командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук в інтерв’ю "Армія ТВ". Він виключає формування "штафбатів".

"В нашому випадку це будуть люди, які будуть інтегровані у підрозділи. Тобто я збираюсь у кожен зі своїх взводів в кожне відділення дати по 1-2 людини. Тобто вони будуть розподілені", - сказав командир батальйону.

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Створювати окремі підрозділи з мобілізованих в’язнів, на його переконання, неправильно з різних точок зору.

"Якщо окремі підрозділи (формувати з мобілізованих ув’язнених), то це "штрафбат". І це дуже погана історія. Наслідки будуть такі, що, по-перше, це відіб’є бажання далі іти мобілізовуватись іншим ув’язненим. А ми ж хочемо - разову історію чи на постійній основі? Якщо це разова історія, то це просто аналог ШтормZ і нічим від нього не відрізняється. Проблема в тому, якщо в когось раптом з’явилась така концепція і він хоче її реалізувати, то треба пам’ятати, що в російських тюрмах до історії з "вагнером" і ШтормZ сиділо близько 700 тисяч людей, в українських – 30 тисяч. Тому реалізувати ці історію так як вони реалізовують, саме "м’ясними штурмами", - нереально… Другий наслідок, що це матиме дуже негативний імідж на міжнародній арені", - сказав Кухарчук.

На його думку, мобілізованих ув’язнених не має бути більше ніж 20% від загальної кількості особового складу.

"Ми ж добровольчий підрозділ. І нам при формуванні бригади дали частину мобілізованих людей... Почались запитання: "Що це буде? А як вони будуть воювати? Як ми будемо з мобілізованими воювати? Але правда виявилась у тому, що той відсоток мобілізованих, який нам дали, - це було не більше 20% від загальної кількості особового складу - інтегрувався у підрозділ і проявив себе добре. Люди зрозуміли, що їх прийняли в родину, відчули себе частиною родини і в багатьох випадках проявляли себе не гірше, а інколи краще ніж добровольці. В результаті ця межа розмилася. Якби це було 50% на 50% – то могли б бути проблеми, я впевнений, що вони були б. Тому головне питання, щоб підрахувати той необхідний відсоток. Я думаю, що це має бути не більше 20%, в ідеалі 15% ув’язнених до числа добровольців, так само як і мобілізованих до добровольців. Я бачу це так", - прокоментував Кухарчук.

За його словами, бійці і командири розуміють, що є велика, критична нестача особового складу.

"Всі чекають, коли буде поповнення. Всі розуміють, що нам потрібні люди", - підкреслив він.

Мобілізація в'язнів до ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, 17 травня президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності.

Згідно з законом, не можуть бути мобілізовані засуджені за тяжкі злочини, зокрема, умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, А також ті, хто отримали терміни за злочини проти основ національної безпеки.

На думку заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна, держава ухвалила правильне рішення, коли надала можливість ув'язненим мобілізуватися до лав Сил оборони України.

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