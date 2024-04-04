Загибель понад 140 людей призвела до нечуваної явки в військкоматах.

Правитель Росії Володимир Путін, схоже, досяг мети, про яку "кричали" аналітики, оцінюючи ймовірні причини та мотиви спецслужб РФ влаштувати теракт в будівлі "Крокус Сіті Холл".

Після трагедії в Підмосков'ї (22 березня), в якій загинуло понад 140 людей, у РФ нечувана явка у військкоматах. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Міністерство оборони Росії заявило 3 квітня, що російські військкомати зафіксували значне збільшення кількості осіб, які подали заявки на військову службу за контрактом по всій Росії", - акцентували там.

Так, вороже відомство відзвітувало, що за останні 10 днів близько 16 тисяч росіян виявили бажання підписати контракт на військову службу.

"Більшість заявників вказали, що їхнім основним мотивом для підписання військового контракту була "помста" за жертв нападу на "Крокус"", - зазначають аналітики.

В ISW кажуть: якщо подібні повідомлення Міноборони РФ відповідають дійсності, значить інформаційна операція Кремля, що опиралася на події в "Крокусі", могла бути успішною.

"Страх і нестабільність, які посіяла в російському суспільстві атака Ісламської держави (ІД), можливо, підштовхнули деяких російських громадян записатися на військову службу", - припускають аналітики.

Водночас вони нагадують, що теракт в Підмосков'ї супроводжувався потужною інформаційною кампанією РФ. Москва намагалася створити уявлення, що росіяни все частіше підписують військові контракти, апелюючи їхнім прагненням помститися за "Крокус".

Головна мета подібної "картинки" полягала в тому, щоб переконати інших за принципом "стада" теж йти на службу. "Москва прагне виправдати свої довгострокові військові зусилля в Україні" - ось, для чого це робиться, резюмував ISW.

Путін має кілька причин звинувачувати Україну в "Крокусі"

Зазначимо, що Центр протидії дезінформації України після трагічних подій в "Крокусі" пояснював, що Росія прагне посилити мобілізацію. З огляду на це, Москва цілком могла вдатися до кривавих методів, аби налякати людей та вмотивувати їх на війну з Україною. З такою думкою погоджується низка експертів, водночас наводячи додаткові мотиви диктатора.

Зокрема, політолог Володимир Фесенко казав, що Путін зможе вирішити 2 проблеми, звинувачуючи Україну. По-перше, посилити репресії всередині РФ. По-друге, скористатися цим для ескалації війни.

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