Центр протидії дезінформації уточнив, яка мета звинувачень проти України.

Росія каже, що вбивства в "Крокусі" справа рук України, розраховуючи, що таким чином отримає згоду суспільства на нову хвилю мобілізації.

Центр протидії дезінформації стверджує, що трагедія у підмосковному Красногорську може виявитися спланованим кроком спецслужб РФ. Звинувачення Москви проти Києва красномовно свідчать про це, акцентують там.

Там кажуть, мотив Путіна полягає в наступному:

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"Щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в РФ. Звинувачення України, які лунають з РФ, вже підтверджують цю версію".

У відомстві нагадали, що можливість терактів на території Росії передбачала розвідка США. Американське посольство в РФ інформувало, що подібне може статися на початку березня та закликало своїх громадян уникати людних місць.

Аналогічні побоювання виказували посольства Великої Британії, Німеччини та ще кількох країн Заходу, акцентували там.

Також ЦПД наводить думку ГУР України: там теж стверджують, що подія в "Крокусі" - свідома провокація Путіна.

Раніше Кремль виправдав війну проти Чечні масовим терактом на каширському шосе (подія сталася у Москві у 1999 році - тоді агент ФСБ заклав під будинок росіян вибухівку). Тож такі криваві прецеденти вже бачили від Путіна. Відомство закликало світ та українців не дати ввести себе в оману.

ФСБ висунула звинувачення Києву

Сьогодні Федеральна служба безпеки Росії заявила, що терористи, яких з таджицькими паспортами зловили через криваву трагедію у "Крокус Сіті Хол", мають відношення до України.

Там стверджують, що після вбивства людей ті планували втекти в Україну і мали відповідні контакти "на українському боці".

Нагадаємо, що таку думку висловлює лише Росія. Розвідка США каже, що до теракту причетний ІДІЛ. Україна також на офіційному рівні заперечує свою участь у злочині.

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