Щодня до лав Збройних сил РФ приходить близько тисячі осіб.

Щодня до лав Збройних сил РФ приходить близько 1000-1100 осіб, тобто близько 30 тисяч на місяць. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Це йде і на заповнення втрат, і на формування резервних полків. Але це не можна назвати прихованою мобілізацією. Давайте так: у них йде мобілізація. Просто це не проводиться так масово, як у жовтні-грудні 2022 року", - пояснив він.

Він також додав, що залишки "вагнера" зараз переформатовані.

Відео дня

"Вже створено багато так званих приватних військових компаній, які знаходяться і під контролем Міністерства оборони Росії, і під контролем Росгвардії. Ті "вагнерівці", які підписали контракт з Міністерством оборони або росгвардією, продовжують свою службу або в Збройних силах РФ, або в інших приватних компаніях", - розповів Скібіцький.

За його словами, також відбулося переформатування групи "Вагнера" в інших країнах, насамперед в Африці, а також в Сирії та Лівії.

"Там зараз як такого ПВК "Вагнера" вже немає. Там діють інші приватні військові кампанії. Вони контролюються російським Міністерством оборони", - повідомив представник ГУР.

Що буде в разі масової мобілізації в Росії - прогноз

Екс-глава Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж впевнений, що після виборів почати масову мобілізацію для Путіна - величезна дестабілізація.

На його думку, ЗСУ треба витримати натиск ворога цієї зими, а навесні нова стратегія забезпечить заходи для знищення окупантів на фронті і в тилу. Маломуж вважає, що ніяка мобілізація в РФ вже не буде актуальна, оскільки багато росіян зрозуміють, що при такому форматі російські мобілізовані будуть знищені.

Вас також можуть зацікавити новини: