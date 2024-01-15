Загалом росіяни вже втратили в Україні понад 370 тисяч осіб.

Протягом минулої доби, 14 січня, Збройні сили України ліквідували на фронті 980 російських загарбників.

За повідомленням Генштабу, загальні втрати окупантів станом на ранок досягли 370 тисяч 980 військових.

Втрати ворога у військовій техніці нині становлять:

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танки ‒ 6089 (+14);

бойові броньовані машини ‒ 11322 (+20);

артилерійські системи – 8771 (+24);

РСЗВ - 958 (+1);

засоби ППО ‒ 650 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6865 (+4),

крилаті ракети ‒ 1815 (+1),

автомобільна техніка та автоцистерни – 11698 (+31);

спеціальна техніка ‒ 1356 (+3).

Водночас не змінилась кількість знищених літаків (329), гелікоптерів (324), кораблів та катерів (23) та підводних човнів (1).

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Росія посилила атаки на деяких напрямках. Так, напередодні на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 94 бойових зіткнення. Бої велися на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Також УНІАН повідомляв, що російськимї солдатам видають наркотики, щоб ті погоджувались на штурми. Так, за даними Генштабу ЗСУ, особовому складу 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії систематично видають наркотичні та психотропні речовини. Вони призводять до ейфорії та притуплюють біль, однак одночасно з цим спотворюють відчуття реальності та ведуть до загибелі.

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