На Заході цікавляться, чому Україна не хоче відправити на фронт свою молодь.

Наразі Верховна Рада не розглядає будь-яких законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. Про це заявив член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна.

За словами депутата, у нього немає відомостей про те, що країни Заходу офіційно вимагають від Києва знизити мобілізаційний вік. "Підтвердити або спростувати я не можу щодо таких офіційних комунікацій з нашими партнерами", - сказав він.

Водночас Веніславський визнав, що така тема на Заході все ж порушується - але не на офіційному рівні, а в особистому спілкуванні. За словами нардепа, на зустрічах західні політики і зарубіжні журналісти справді запитують, чому Україна не знижує мобілізаційний вік.

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"Це питання в Україні щодо зниження призовного віку не розглядається. Неодноразово була озвучена позиція президента і парламенту, що ми такі ініціативи на сьогодні не розглядаємо. Чиїсь суб'єктивні приватні думки точно не можуть бути підставами для дискусій. Законодавчі зміни щодо зниження призовного віку не передбачаються", - підкреслив Веніславський.

Мобілізаційний вік в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, днями радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко повідомив, що США тиснуть на Володимира Зеленського, підштовхуючи до зниження мобілізаційного віку в Україні. Нібито це роблять представники обох основних партій США, наголошуючи на тому, що до В'єтнаму американці посилали мобілізованих із 19 років.

Подібні ідеї озвучують і в українському парламенті. Нещодавно народний депутат Олександр Ющенко заявив, що нам потрібно знижувати мобілізаційний вік, щоб не втратити державу. На його думку, на фронті потрібна здорова і витривала молодь, а не чоловіки 45 років.

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