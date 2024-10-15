Вашингтон аргументує це участю США у війні у В'єтнамі.

Сполучені Штати Америки тиснуть на Зеленського щодо зменшення призовного віку в Україні, повідомив радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко в своєму Telegram-каналі.

"Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років. Президент Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку", - написав Лещенко.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Напередодні нардеп Роман Костенко повідомляв, що американські чиновники закликають Київ зменшити мобілізаційний вік до 20 років. За словами нардепа, "якщо ця категорія людей вже зараз не хоче захищати нашу країну, то вони вже втрачене покоління".

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Водночас, за словами нардепа, наразі в Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки таке питання не підіймається. Хоч дискусії навколо нього ведуться вже деякий час.

Раніше комбриг НГУ Ігор Оболєнський заявив, що в Україні необхідно знизити мобілізаційний вік до 21 року. Аргументує він це тим, що "чим більше зараз нашої молоді відчує що таке війна, то тим легше нам буде далі".

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