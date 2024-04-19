У ТЦК дали відповідь.

В Ужгороді жінки накинулися на представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), аби врятувати чоловіка від мобілізації. Про це повідомляють регіональні соцмережі і публікують відповідне відео.

На кадрах видно, як жінки захищають чоловіка, мотивуючи це тим, що співробітники ТЦК та СП "не мають такого права". При цьому чоловік почав поводитися агресивно та ображати військових.

Згодом у Закарпатському ТЦК та СП зазначили, що військкоми запропонували військовозобов’язаному, що не перебуває на обліку, поїхати з ними та оновити дані в військоматі, "що є порушенням правил військового обліку".

"Йому було запропоновано проїхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки й оновити свої дані, після чого він почав поводитися неадекватно. Громадянина та військовослужбовців оточив натовп агресивних людей, почали штовхати та ображати військових. ... Нагадуємо, що в країні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Конституційним обов’язком кожного громадянина є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. І закликаємо вчасно оновлювати свої військово-облікові дані та не ухилятися від служіння Батьківщині", - йдетьтся у повідомленні.

Тим часом уже з'явився коментар заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна щодо інциденту в Ужгороді. За словами військового, росіяни "дуже сильно активізували свою агентурну роботу".

"На фоні цього мене дуже обурюють вже зовсім не поодинокі випадки "акцій" проти представників ТЦК від жінок, які бʼють вікна в машинах, нападають на військових і тд. Розбиратись з ними просто "бесідами" - точно не те, що буде ефективним. В країні надто загрозлива ситуація зараз, аби дозволяти подібні речі", - підкреслив Жорін.

Мобілізація в Україні - останні новини

Незабаром в Україні запрацює новий закон про мобілізацію. Він, зокрема, передбачає низку нових обмежень для військовозобов'язаних, а також компенсації для військовослужбовців.

З-поміж іншого, документом передбачені зміни до військового обліку, нові покарання за ухилення від призову, скасування строкової служби та відстрочка від мобілізації.

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