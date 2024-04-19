Відомо, що військовозобов'язаного двічі не брали на службу до армії.

На Вінничині до іспитового терміну засудили чоловіка, якого військовослужбовці частини два рази не хотіли брати на службу, проте коли йому принесли третю повістку, то він вирішив втекти від ТЦК. Про це йдеться у вироку Бершадського райсуду Вінницької області, передає ТСН.ua.

Зазначається, що у березні 2023 року військовозобов'язаного визнали придатним до служби в ЗСУ, але він ухилився від мобілізації. Під час суду чоловік визнав свою провину частково.

За його словами, його три рази викликали до Бершадського ТЦК. Там він отримав повістку та пройшов медичний огляд, після чого його визнали придатним до військової служби.

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"Двічі його відправляли до військової частини, однак повертали назад через стан здоров'я. В березні 2023 року він знову отримав повістку на відправлення до військової частини. Однак цього дня він не зміг прибути до Бершадського ТЦК, оскільки захворів", - йдеться у вироку суду.

Також чоловік зауважив, що наразі має законну відстрочку від армії, адже він оформив догляд за бабусею.

Своєю чергою працівник ТЦК під час суду наголосив, що дві військові частини відмовилися взяти чоловіка на службу, а вже третій раз він сам не прийшов на виклик. Після цього працівник військкомату приїхав до нього додому, проте ухилянт втік з дому.

Водночас у суді з'ясували, що чоловік від листопада 2023 року доглядає за особою літнього віку, тому його визнали винним за ст. 336 КК України та засудили до 3 років іспитового терміну.

Суд над ухилянтами: останні новини

Як писав УНІАН, на Волині викрили ухилянта, який, щоб виїхати за кордон, купив підроблені документи, в яких йшлося про опікунство над дитиною. Але він цього не зміг зробити, через що має заплатити 136 тисяч гривень штрафу.

Також повідомлялось, що на Миколаївщині чоловік "вперто" не бажав проходити військову службу, за що його засудили до трьох років позбавлення волі. Ухилянт не прибув до військової частини, порушивши процес комплектування ЗСУ під час мобілізації.

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