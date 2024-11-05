За його словами, на сьогодні завдання жінки підтримати чоловіка, сина, батька. Крім того, воїн не повинен ще й переживати за свою жінку, яка воюватиме.

На сьогоднішній день в Україні немає потреби в мобілізації жінок. Про це сказав військовослужбовець ЗСУ Андрій Гнатуш в етері "Новини. Live".

За його словами, багато жінок можуть стати чудовими воїнами, але зараз не на часі говорити про їх загальну мобілізацію. "Ми з перших днів почали готувати серед пілотів "відьомську сотню", тобто жінок-операторів БПЛА. Вони круті, класні, більш дисципліновані, в них вища посидючість, що дуже важливо з точки зору виконання завдань в сфері розвідки", - наголосив Гнатуш.

За його словами, ця посидючість і дисциплінованість дозволяє в розвідці не бути демаскованим ворогом. "Тому є напрямки, де жінка дуже крута і ефективна. І в таких ролях, якщо є згода, то чому б ні. Я категорично проти загальної мобілізації жінок. Тому що в нас є достатня кількість чоловіків. І допоки вони є, то повинні виконувати свій конституційний обов’язок. А наші квіточки, наші серця повинні виховувати наших дітей", - наголосив військовий.

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Гнатуш підкреслив, що всім необхідно усвідомити, що противник в нас серйозний і з цим треба рахуватися. За його словами, на сьогодні завдання жінки підтримати чоловіка, сина, допомогти батькові. При цьому він додав, що воїн не повинен ще й переживати за свою жінку, яка воюватиме.

"Це просто посіє хаос. Це не на часі. Може трапитись так, що зброю в руки повинні будуть брати всі. Але станом на зараз, поки є чоловіки – ні", - висловився військовий щодо загальної мобілізації українок.

Мобілізація жінок

Очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська в інтерв’ю ТСН зазначила, що Україні потрібна мобілізація жінок, бо інакше нам доведеться здатися, і тоді вся країна буде в братських могилах.

При цьому вона висловила розуміння, що це буде непопулярне рішення. Вона зазначила, що не вважає, що життя чоловіка коштує менше, ніж життя жінки.

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