Наразі окупанти намагаються розшукати мешканця Херсонської області, який знищив шість артилерістів.

На тимчасово окупованих територіях окупанти мобілізували місцевого мешканця, який після отримання зброї розстріляв шістьох російських бойовиків, повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що розстріляні окупанти служили в артилерії й обстрілювали мирних мешканців Херсона. Потрапивши до них на службу місцевий мешканець ліквідував ворога й покинув місце служби.

"Наразі окупанти намагаються марно розшукати підозрюваного. Водночас місцеві фейкові військкомати призупинили мобілізаційну кампанію в регіоні", - інформує Нацспротив.

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Також зазначається, що росіяни на ТОТ - ворог для більшості населення.

"Заяви (окупантів) про приєднання та рефлексії колаборантів є жалюгідними", - наголошується далі у повідомленні.

Боротьба з російськими окупантами - останні новини

На окупованих Росією територіях українці організовують партизанські рухи та намагаються нищити ворога. Зокрема, в Криму та безпосередньо в РФ активно діє військовий партизанський рух "АТЕШ", у Маріуполі – рух опору окупантам "Ї", також відопомо про численні підтриви об’єктів окупантів рухом спротиву на Мелітопольщині і т.п.

Розуміючи те, що місцеве населення на окупованих територіях не сприймає окупантів, Росія імітує інтеграцію окупованих територій. Так, за словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, Кремль завозить на тимчасово окуповані території України росіян не лише для постановки процесу "виборів", а й для імітації процесу "державотворення".

Влітку минулого року росіяни навіть завезли на окуповані території Запоріжчини дагестанський ОМОН. Таким чином росіяни сподівались подолати партизанський рух на тимчасово окупованих територіях, інформував Центр національного спротиву.

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