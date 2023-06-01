Їх планують використати в якості кістяка для створення підрозділу ОМОНу на окупованій частині Запорізької області.

Росіяни привезли на тимчасово окуповані території Запорізької області представників загону міліції особливого призначення (ОМОН) з Республіки Дагестан.

"Окупанти планують використати їх у якості кістяка для створення підрозділу ОМОН на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Таким чином росіяни сподіваються подолати партизанський рух на тимчасово окупованих територіях", – повідомляє Центр національного спротиву.

Водночас там наголосили, що ці заходи не допоможуть загарбникам подолати партизан.

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Ситуація на окупованих територіях України

В окупованому Криму російські загарбники мінують найбільший на півострові завод "Кримський титан" неподалік Армянська. Рух "АТЕШ" попереджає, що окупанти можуть вдатися до провокування екологічної катастрофи, аби звинуватити в ній Україну.

Тим часом працівники тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, яка знаходиться в Енергодарі, попередили про жахливу катастрофу, наслідки якої будуть гіршими за "Фукусіму". За їх словами, на станції зростає присутність російських військових. Не виключено, що ворог може вчергове порушити роботу станції, провівши "атаку під чужим прапором".

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