Іван Федоров зазначив, що нова ПВК створена під егідою "президентської" партії "Єдина Росія".

Російські окупанти формують нову приватну військову компанію, щоб замінити "вагнерівців". Основою для нової ПВК став російський підрозділ "Еспаньола", що діє на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"Ми бачимо насправді, що нові свої підрозділи і тренувальні бази вони розміщують ближче до Азовського узбережжя і Молочного лиману. Саме туди вони перекидають живу силу, "гарматне м'ясо", та боєприпаси", - сказав мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що збільшився потік автозаправників і вантажівок, які рухаються з тимчасово окупованого Бердянська до узбережжя Азовського моря. Росіяни чомусь вважають, що там безпечніше.

"Нові підрозділи приїжджають на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Наприклад, ворожа партія "Єдина Росія" взяла собі під керівництво підрозділ "Еспаньола", який вони сьогодні перетворюють на нову приватну військову компанію на зразок "Вагнера", - повідомив чиновник.

Війна в Україні - Кремль намагається замінити"Вагнер"

Головне управління розвідки України повідомило, що путінська партія "Єдина Росія" обзавелася власною приватною армією - так званої ПВК "Еспаньола", яку використовує для війни з українцями.

Раніше відповідне терористичне формування входило в структуру так званого батальйону "Восток" як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.

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