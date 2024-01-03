Добровольцям обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць.

Путінська партія "Єдина Росія" обзавелась власною приватною армією - так званою ЧВК "Еспаньола", яку використовує для війни з українцями.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Раніше відповідне терористичне формування входило до структури так званого батальйону "Восток" як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.

"З 2023 року "Еспаньолу" у своє розпорядження отримали партійці Путіна - терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші з "Єдиної Росії" розпочався й триває активний рекрутинг", - зазначає розвідка.

Згідно з повідомленням, до ПВК "Еспаньола" беруть так званих футбольних "ультрас", російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих "суб’єктів" РФ та тимчасово окупованих територій України - останніх використовують у "м’ясних" штурмах для створення статусу "бойового підрозділу".

У пунктах рекрутингу до "Еспаньйоли" на тимчасово окупованих українських територіях добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт з ними укладають мінімум на пів року.

Вмирати за Москву також заманюють "страховими виплатами": 1 млн рублів - легке поранення; 2 млн рублів - поранення середньої тяжкості; 3 млн рублів - важке поранення; 5 млн рублів - смерть.

"Утім фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого "гарматного м’яса" росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють "зниклими безвісти", щоб не платити родичам рублів за посланого Москвою на смерть годувальника", - інформує ГУР.

Що сталося з найманцями з ПВК "Вагнер"

Як відомо, раніше РФ задіювала у війні проти України інше терористичне угрупування - найманців ПВК "Вагнер". Однак формування втратило свого ватажка та засновника Євгена Пригожина внаслідок бунту, який він влаштував проти Міноборони РФ.

23 червня у ПВК "Вагнер" повідомили про удар по їхньому тиловому табору. Голова ПВК Євген Пригожин звинуватив в обстрілі російських військових та пообіцяв помститись міністру оборони РФ Сергію Шойгу. За наказом Пригожина "маршем справедливості" війська ПВК "Вагнер" рушили у бік Москви. Вони взяли "під контроль" військові об'єкти Воронежа і Ростова-на-Дону, проте зупинили свій наступ у 200 км від російської столиці.

Пригожин розвернув колону з військовою технікою за результатом переговорів з Олександром Лукашенком, про які знав Путін. Того ж вечора, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про те, що заведену щодо Євгена Пригожина справу про організацію заколоту, буде закрито, а голова ПВК "Вагнер" піде в Білорусь.

26 червня видання "Верстка" з посиланням на лісництво області повідомило, що у Могилевській області Білорусі за 200 км від кордону з Україною, почали будувати військовий табір на вісім тисяч найманців ПВК "Вагнер" і таборів буде кілька.

Але 23 серпня Євген Пригожин і ще кілька членів "Вагнера" були ліквідовані у Тверській області Росії - літак, в якому вони перебували, зазнав аварії. Наприкінці жовтня ЗМІ дізналися, що "Вагнер" переходить у підпорядкування Росгвардії.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що "похід" Пригожина на Москву не був постановочним. Проте, він вважає, що голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин "не є самостійною фігурою", за ним стоїть група "людей в погонах", які мають на меті змінити керівництво Росії.

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