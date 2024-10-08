Гетьман не взявся прогнозувати розвиток ситуації в Торецьку, але висловив сподівання, що ЗСУ вдасться відстояти позиції.

У боях за місто Торецьк обставини можуть скластися так, що Силам оборони України доведеться відходити.

Про це військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман сказав в ефірі на Радіо NV. Говорячи про вуличні бої у Торецьку, він зазначив, що вони можуть тривати набагато довше, ніж поза містом. "Там ведуться на різних рівнях бої. Кожен будинок може використовуватися як умовна фортеця. І Торецьк можна вважати сірою зоною поки що, тому що контрудари наших - це не наступальні чи контрнаступальні дії, а повернення вогневих позицій", - зазначив Гетьман.

Водночас, розмірковуючи над тим, чим ці бої можуть закінчитися у Торецьку, експерт зазначив, що це залежить від того, чи зможуть ЗСУ додати певні резерви, чи вистачатиме снарядів та усього необхідного для ведення бойових дій і наскільки велику кількість військ там може зосередити ворог.

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Гетьман не взявся прогнозувати розвиток ситуації в Торецьку, але висловив сподівання, що ЗСУ вдасться відстояти позиції.

"Але, якщо ворог буде суттєво переважати, ЗСУ доведеться з Торецького напрямку теж відходити. Треба дивитись правді в очі. Поки що ворог дуже сильно тисне і значно переважає у силах та засобах. Яким чином стримувати нашим військам? Знову порушуємо питання про мобілізацію і звісно про зброю, яку мають передавати партнери. Її має бути більше, аби не було один до 10 у кількості артилерійських пострілів (на користь росіян - УНІАН). Це неприпустимо", - сказав Гетьман.

Також він розповів, чи відіграє перевага в небі ключову роль у боях за Торецьк. Гетьман вважає літаки дуже важливими і нагадав про розмови України з партнерами про те, яку тактику варто використовувати на фронті.

"Є сучасна тактика, яка полягає у тому, що спочатку досягається перевага у повітрі, а після з повітря руйнуються головні бази, пункти чи скупчення військ ворога. Після цього починається операція наземна. Але враховуючи ту кількість літаків, які отримала Україна, говорити про перевагу у повітрі не можливо. І якось зникли розмови про те, що будь-які вдалі дії на полі бою ледь не в першу чергу залежать від панування у повітрі", - наголосив Гетьман.

Ситуація навколо Торецька

Аналітики американського Інституту вивчення війни відзначали, що окупанти продовжують наступальні операції на північ від Торецька, в районі самого міста; і на південь від Торецька в районі Нью-Йорка, але жодних підтверджених змін на лінії фронту аналітики не фіксували.

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