Росіяни втратили можливість спостерігати за просуванням українських військ.

В Міністерстві цифрової трансформації показали, як Сили оборони знищили російський комплекс спостереження "Муром-П" на Південному напрямку за допомогою БПЛА "Пегас".

"Сили оборони знищують "око мордору" на Південному напрямку. Так бійці називають російський комплекс спостереження "Муром-П". Він дозволяв окупантам спостерігати за територією та просуванням українських військ", - прокоментував віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров.

За його словами, завдяки майстерності операторів БПЛА та потужному дрону-камікадзе "Пегас" росіяни втратили можливість спостерігати за територією та просуванням українських військ.

Федоров також нагадав про можливість підтримувати "Армію дронів" через UNITED24 або на головному екрані застосунку "Дія".

"Більше дронів – більше збережених життів наших героїв та знищеної техніки росіян", – додав міністр.

Армія дронів - що відомо про проект

15 червня Мінцифри розпочало другий етап підготовки додатково 10 тисяч операторів безпілотних літальних апаратів в межах проекту "Армія дронів". Планується навчити 7 тисяч 600 операторів керувати звичайними розвідувальними коптерами Mavic/Matrice/Autel, ще дві тисячі операторів FPV-дронів і 400 пілотів літаків-бомберів.

При цьому на першому етапі вже було навчено 10 тисяч операторів дронів, які проходили теоретичну і практичну підготовку. Більшість із них уже успішно виконують бойові завдання на фронті.

Крім того, 20 червня стало відомо, що українські військові в рамках проекту "Армія дронів" за два дні знищили російської техніки на мільйони доларів. Тоді серед ураженої техніки окупантів були, зокрема танк, зенітний ракетний комплекс "Тор-М2К", бронетранспортер, "Урал" і командно-штабна машина "Кушетка-Б".

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