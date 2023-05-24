Сили оборони активно застосовують дрони-камікадзе для боротьби з окупантами, знищення їх техніки та озброєння.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України за допомогою дрона-камікадзе "Пегас" знищили ворожий безпілотник. Окупанти використовували БПЛА для коригування обстрілів.

"Війна технологій як вона є. Наші спецпризначенці дроном-камікадзе "Пегас" знищують російський безпілотник, яким окупанти коригували обстріли на Бахмутському напрямку. Мінус ворожий дрон — плюс збережені життя українських військових", - повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

Федоров також поінформував, що наразі майже 500 "Пегасів" від Армії дронів працюють по всій лінії фронту.

Відео дня

Дрони у війні в Україні - що відомо

Сили оборони активно застосовують дрони-камікадзе для боротьби з окупантами, знищення їх техніки та озброєння на різних ділянках фронту.

Зокрема, нещодавно за допомогою безпілотників наші захисники знищили дві ворожі установки для розмінування УР-83П та 1300 кг тротилу, ворожий комплекс спостереження, фургон з окупантами, а також взяли в полон російського загарбника.

Вас також можуть зацікавити новини: